Sábado de carnaval reuniu 1,65 milhão de foliões em SP, diz prefeitura

São Paulo, 11 - O sábado de carnaval, em São Paulo, atraiu 1,65 milhão de pessoas para os desfiles dos blocos pelas ruas e para a apresentação das escolas de samba do Grupo Especial, no Anhembi. A estimativa é de agentes da Guarda Civil Metropolitana, da Companhia de Engenharia de Tráfego, dos responsáveis pelos blocos e produtores da comissão do Carnaval e foi divulgada, há pouco, pela Prefeitura de São Paulo.



No Anhembi, desfilaram as escolas X-9 Paulistana, Império da Casa Verde, Mocidade Alegre, Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Dragões da Real e Unidos da Vila Maria. Já nas ruas, blocos como o Confraria do Pasmado, Ritaleena, Agrada Gregos, Bollywood, Jegue Elétrico, Ma-que-bloco, Minhoqueens, Tarado Ni Você, entre outros, atraíram os foliões. Após os desfiles dos blocos e das escolas de samba, as equipes de limpeza urbana recolheram 351 toneladas de lixo. A ação nas ruas e no Sambódromo contou com a participação de 1.655 profissionais.



(Camila Turtelli)