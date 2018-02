Tráfego congestionado em direção à Baixada Santista

São Paulo, 11 - São Paulo, 11/02/2018 - Os motoristas que se dirigem neste domingo (11) ao litoral paulista pelo sistema Anchieta-Imigrantes enfrentam congestionamento antes e depois da passagem pela praça de pedágios, segundo informações da Ecovias, concessionária que administra as duas rodovias.



Na rodovia dos Imigrantes, o tráfego está congestionado por 11 quilômetros no trecho de Planalto. Após passar pelo pedágio, os motoristas voltam a encontrar congestionamento de 12 quilômetros no trecho de Serra por causa do excesso de veículos e como reflexo de um acidente.



Na rodovia Anchieta, há, no sentido litoral, congestionamento de oito quilômetros no trecho de Planalto, também devido ao excesso de veículos.



Foram liberadas sete pistas das duas rodovias para as viagens ao litoral no feriado de Carnaval. A subida para a capital paulista é feita por três pistas da Imigrantes.



Desde quinta-feira, mais de 347 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. Só na última hora, desceram mais de 6,5 mil veículos.



(Eduardo Laguna)