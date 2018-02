Ironia a Crivella e crítica social vão para avenida

Rio, 11 - Não é só a Mangueira, um dos destaques da primeira noite na Sapucaí, que fará um desfile crítico. O Paraíso do Tuiuti, que também sai hoje, e a Beija-Flor, que fecha a avenida amanhã, vão retratar mazelas em alegorias e alas. As escolas acreditam que mesmo a corrupção, a miséria e a falta de segurança rendem carnaval.



O Tuiuti grita contra “o cativeiro social” derivado da escravidão e pede: “se eu chorar, não leva a mal”. O desfile fala dos reflexos da subjugação de negros, 130 anos após a Lei Áurea.



Ao lembrar os 200 anos de Frankenstein, da escritora inglesa Mary Shelley, a Beija-Flor de Nilópolis mira em problemas variados, como as desigualdades sociais - uma escultura de favela será ladeada por uma de prédio de luxo -, a LGBTfobia - Pabllo Vittar será destaque -, a destruição ambiental - um dos carros aparecerá com lixo - e a violência - haverá até simulação de um assalto.



A “ganância de terno e gravata” cantada pela Azul e Branca virá representada por malas recheadas com notas de R$ 100.



Tachado de “prefeito anticarnavalesco”, Marcelo Crivella (PRB) é criticado indiretamente pela Mangueira - o refrão diz “pecado é não brincar o carnaval”. O mesmo ocorre com o da Beija-Flor, que critica: “Me chamas tanto de irmão/ e me abandonas ao léu/ troca um pedaço de pão/ por um pedaço de céu”.



