SP prevê 491 desfiles de rua e folia de 2 milhões na Avenida 23 de Maio

São Paulo, 01 - O carnaval de rua de São Paulo terá 491 desfiles oficiais até dia 18, 25% mais do que no ano passado, quando houve 391 desfiles. A estimativa de público é de 4 milhões de pessoas e o destaque deste ano deve ser a passagem pela Avenida 23 de Maio, que deve atrair 2 milhões de foliões em quatro dias.



A programação foi anunciada nesta quarta-feira, 31, somente dois dias antes do início das atividades, pelo prefeito João Doria (PSDB). Segundo ele, o carnaval de rua paulistano está no páreo para superar "em breve" Salvador no número de foliões. Além disso, estima-se que o comércio e serviços da cidade tenham um faturamento de R$ 500 milhões neste ano. O custo total da organização será de R$ 15 milhões, patrocinados por uma empresa privada.



Os desfiles vão concentrar-se principalmente na zona oeste (183) e no centro (125), embora a capital também ofereça opções nas regiões norte (74), sul (55) e leste (54). Dentre as prefeituras regionais, a da Sé continua a ter a maioria dos desfiles, subindo de 119 para 125, seguida de Pinheiros, que foi de 89 para 101, e Vila Mariana, com aumento de 24 para 43 desfiles.



A administração municipal ainda instalará quatro palcos para shows no centro, em Itaquera (zona leste), em Pirituba (norte) e M'Boi Mirim (sul). O principal palco ficará no Vale do Anhangabaú, com apresentações de diversos artistas, incluindo a banda Raça Negra e os cantores Alceu Valença, Baby do Brasil e Moraes Moreira.



Folia e drones



A programação deste fim de semana traz 187 desfiles, com blocos que devem atrair grande público, como o Bicho Maluco Beleza (do cantor Alceu Valença) e o Monobloco, nas imediações do Parque do Ibirapuera, e o Acadêmicos do Baixo Augusta, na região central. A expectativa é de mais de 100 mil pessoas em cada um.



Durante a programação, mais de 699 linhas de ônibus terão os trajetos alterados, além de pontos de embarque e desembarque de passageiros. Mais de 3 mil bloqueios serão realizados em vias da capital.



Na parte de segurança, serão instaladas 34 torres de segurança, que funcionarão juntamente com um sistema de 200 câmeras e drones. Além disso, 10 mil vendedores ambulantes estão cadastrados para participar dos blocos.



23 de Maio



Uma das principais mudanças deste ano é a inclusão da Avenida 23 de Maio no circuito, entre os Viadutos Santa Generosa e Pedroso. Pelo local devem passar nove blocos de grande porte, como o Chá Rouge, da banda Rouge, e o Bloco Largadinho, da cantora Claudia Leitte, nos dias 11, 12, 13 e 17 de fevereiro.



Cada dia deve atrair pelo menos 500 mil participantes. "Ela oferece segurança, conforto, funcionalidade, até para a assistência aos foliões, com ambulância, policiamento, carga, descarga e uma área bastante confortável também", justificou o prefeito. "É uma novidade boa, positiva e eu tenho certeza que vai dar certo."



Doria não vai, porém, acompanhar o auge do carnaval de rua paulistano. Ele passará a segunda-feira de carnaval no Rio, a convite do prefeito Marcelo Crivella (PRB), e no dia seguinte embarcará para Salvador, onde estará acompanhado do prefeito local ACM Neto (DEM). "São os três maiores carnavais do País (já incluindo São Paulo). E ainda tem o carnaval do Recife, mas, como eu não recebi convite do Recife, fico limitado ao Rio e a Salvador." As informações são do jornal



O Estado de S. Paulo.



(Priscila Mengue)