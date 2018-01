Gato de óculos escuros invade reportagem e vira meme

(foto: Reprodução/Twitter)

O gato motoqueiro de óculos da Rocinha não se importa com tiroteio

hoje eu to só o gato de óculos

men eh o gato de oculos numa moto, eh o rato tomando banho qqtaconteceno

Um gato usando óculos escuros "invadiu" uma reportagem do RJTV no sábado, 27, e ganhou a internet como o mais novo meme. Enquanto o repórter Pedro Figueiredo falava sobre tiroteios e mais uma pessoa ferida na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, o animal surge em uma moto, de carona com o motociclista.No Twitter, o vídeo viralizou. Alguns internautas comentam a possibilidade de o animal ser o gato Chiquinho, famoso na comunidade da Rocinha por gostar de relaxar e ter pose de motoqueiro tal como seu dono, Alexandre."Um gato na moto de óculos escuros em rede nacional enquanto há guerra na rocinha. BEM VINDO AO BRASIL", escreveu, por exemplo, uma usuária do Twitter.