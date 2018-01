Assalto em Ribeirão Preto é transmitido ao vivo pela internet

Franca - O desenrolar de um assalto foi transmitido ao vivo pela internet na madrugada desta quarta-feira, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A filmagem foi publicada no Facebook por uma das reféns a pedido dos próprios criminosos, que temiam uma reação violenta da polícia, acionada por um vizinho.Os cinco assaltantes, incluindo uma mulher, foram presos após passarem duas horas dentro da residência, localizada no bairro Castelo Branco. No local, eles fizeram seis reféns de uma mesma família, dos quais uma jovem foi agarrada pelo pescoço para ser usada como escudo durante a rendição da quadrilha.A rendição foi negociada por policiais militares pare evitar confronto. Os assaltantes portavam dois revólveres calibre 38, além de objetos retirados das vítimas.Os suspeitos têm idades entre 19 e 23 anos e se manifestaram no vídeo antes de liberarem os reféns. "Nós perdeu para a polícia, certo. Nós quer sair vivo, nós quer sair numa boa. Está cheio de viatura aí fora querendo matar", falou um dos assaltantes. Eles foram levados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde estão presos.