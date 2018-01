Após dia mais quente do ano, SP deve bater novo recorde de temperatura

São Paulo, 23 - Após registrar o dia mais quente do ano, com temperatura que chegou a 32,2ºC, a cidade de São Paulo deve ter mais um dia de fortes temperaturas e pancadas isoladas de chuvas nesta terça-feira, 23. O sol deve predominar durante o dia e a máxima pode chegar a 34ºC, segundo o Climatempo.



A meteorologista Fabiana Weykamp, do Climatempo, explica que a cidade está sob influência de ar quente e úmido. "A chuva pode cair forte, com raios e rajadas de vento, mas deve ser mal distribuída", diz. Na segunda-feira, 22, a cidade registrou tempestades e raios em algumas regiões, enquanto teve pouca ou nenhuma pluviosidade em outras, cenário que tem se repetido nos últimos dias.



Os raios que atingiram o solo somaram 3.333 somente na Região Metropolitana de São Paulo. Uma partida de futebol válida pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre São Paulo e Internacional, chegou a ser paralisada e adiada em Barueri por conta da tempestade.



O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) declarou estado de atenção para alagamentos no fim da tarde e à noite em diversos pontos da capital, inicialmente entre 17h e 18h40 e depois entre 20h27 e 23h22, em regiões como as zonas leste, norte, oeste, sudeste, sul, sudeste, centro, Marginal Tietê e Marginal Pinheiros.



No domingo, a cidade chegou a ter dez pontos de alagamento, ainda segundo o CGE. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve ao menos 18 ocorrências de queda de árvore na cidade.



Próximos dias



Na quarta-feira, 24, o clima deve ser parecido, com predomínio de sol, calor e temperaturas altas. Há possibilidades de mais rajadas de vento pela aproximação de uma frente fria que se aproxima. Na quinta-feira, dia s5 deve chover mais com a chegada da frente fria.



