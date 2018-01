Falha elétrica provoca transtornos no aeroporto internacional de Salvador

São Paulo, 22 - O aeroporto internacional de Salvador registrou 21 voos atrasados entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira, 22, em razão de um blecaute na rede elétrica que afetou o local e também consumidores do bairro São Cristóvão.



A Coelba, concessionária de energia da Bahia, informou que o problema foi detectado à 1h17 e permaneceu até às 3h48, devido a uma falha em um equipamento chamado "alimentador". O transtorno para os passageiros que estavam no aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães foi ainda maior porque em seguida foi verificado um defeito nos geradores da rede interna. A energia foi restabelecida às 7h.



De acordo com a Vinci Airports, concessionária responsável pela gestão do aeroporto baiano, 21 voos atrasaram, sendo 19 domésticos e dois internacionais. Por volta das 8h, a situação foi normalizada.



(Renata Okumura)