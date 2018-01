Maior penitenciária de Roraima tem fuga em massa e Força Nacional é investigada

Boa vista, 21 - Um ano após a morte de 33 presos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc), o sistema prisional de Roraima registrou no local a maior fuga em massa de sua história. Noventa e dois detentos, incluindo a cúpula do crime organizado no Estado, saíram por um túnel e contaram com a ajuda de criminosos que cortaram a energia na região.



Até a noite deste domingo, 21, o governo do Estado informava que apenas 16 detentos haviam sido recapturados, sem dar detalhes. A fuga ocorreu na madrugada de sexta-feira e só em uma contagem neste sábado, 20, foi possível determinar quem fugiu. No Estado, os principais líderes do crime organizado têm ligação com a facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC).



O túnel por onde os criminosos escaparam está localizado a 50 metros de distância de onde deveria haver uma guarnição da Força Nacional. A tropa federal está responsável pelo policiamento ostensivo da área externa do presídio.



Por causa da falha na segurança, uma investigação foi aberta pela Polícia Civil de Roraima para apurar a responsabilidade desse efetivo - que deveria estar no local no momento da fuga e dar o alarme. "Vamos apurar a responsabilidade de todos os envolvidos nessa fuga, seja por ação ou omissão e encaminhar para a Justiça", disse a delegada-geral da Polícia Civil, Edneia Chagas.



A Força Nacional em Roraima não se pronunciou sobre o caso. Em dezembro, o governo de Roraima já havia solicitado ao Ministério da Justiça a substituição dos agentes da Força Nacional por homens do Grupo de Intervenção Penitenciário, para que eles pudessem reforçar a atuação também dentro do presídio e não apenas no perímetro externo, como é feito atualmente. "Sem querer desmerecer a Força Nacional, ou mostrar ingratidão ao Ministério da Justiça, mas com essas restrições a Força Nacional não nos serve", afirmou o secretário de Estado da Justiça e da Cidadania (Sejuc), Ronan Marinho.



Venezuela



No fim de semana, a busca aos foragidos foi intensificada com um helicóptero cedido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), que sobrevoou áreas previamente mapeadas pela polícia. O policiamento nas barreiras foi reforçado, incluindo a fronteira com a Venezuela, para onde parte dos foragidos deve dirigir-se em busca de armas e drogas, conforme levantamento feito pelo serviço de inteligência.



Para intensificar a busca pelos criminosos, o comando da Polícia Militar no Estado convocou todo o efetivo de folga. Segundo o comando, esse tipo de convocação, que seria comum em casos assim, tem como objetivo melhorar o policiamento e impedir ações criminosas. "Se atirarem contra a polícia vão tomar tiro. Bandido em Roraima não cria nome", disse o comandante Edison Prola.



(Cyneida Correia, especial para AE)