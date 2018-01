Estação Higienópolis-Mackenzie será inaugurada na próxima semana

Com quatro anos de atraso, a estação Higienópolis-Mackenzie da Linha 4-Amarela do Metrô, em São Paulo, será inaugurada na próxima semana. O governo Geraldo Alckmin (PSDB) planeja a entrega para terça-feira, dia 23. A Companhia do Metropolitano, porém, ainda não confirmou o dia exato.



O governo estadual e a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação, estudam a possibilidade de abrir com horário restrito de funcionamento (das 10h às 15h) nas primeiras semanas.



A previsão do governo Alckmin é inaugurar a Estação Oscar Freire em março deste ano. A São Paulo-Morumbi deve ser entregue em julho. Já a Vila Sônia, o ponto final da linha, ficará pronta no final de 2019.



A segunda fase da Linha 4-Amarela, que inclui a Higienópolis-Mackenzie, teve obras iniciadas em 2012. A linha 4 começou a ser construída em 2004.



(Juliana Diógenes)