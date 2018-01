Motorista que atropelou 17 e matou bebê em Copacabana está com CNH suspensa

Corpo de Bombeiros faz atendimento de vítimas do atropelamento na noite dessa quinta-feira (18) em Coapacabana (foto: Ian Cheibub/Estadão Conteúdo )

O motorista que atropelou e matou um bebê de 8 meses na Praia de Copacabana, na noite dessa quinta-feira (18), e deixou outras 16 pessoas feridas está com a carteira de habilitação suspensa desde maio de 2014.Em nota, o Detran informou que Antonio de Almeida Anaquim , 41 anos, "não cumpriu com a exigência de devolução da CNH para realização de curso de reciclagem". Por isso, ele teve a carteira suspensa.No site do Detran, a CNH de Antonio aparece como bloqueada, com 62 pontos e 14 multas nos últimos 5 anos. O bloqueio é uma restrição que ocorre ao final do processo de suspensão, com ou sem a entrega voluntária da carteira de habilitação.Após o acidente, Antonio foi levado para a 12ª DP, em Copacabana, e disse que perdeu o controle do carro porque "apagou" após sofrer um ataque epilético. O motorista foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) para ser submetido a exame que detecta a quantidade de álcool no sangue.De acordo com o IML, não foi detectado ingestão de álcool por Antônio. O coronel Murilo Angelotti, comandante do 17.º Batalhão da PM, em Copacabana, informou que Anaquim relatou ter sofrido um “apagão”. Testemunhas também contaram que, ao descer do veículo, Anaquim estava “meio parado” e “não esboçava reação”.Como não houve fuga do local do atropelamento, ele responderá por homicídio culposo em liberdade.