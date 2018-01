Em greve, Metrô opera parcialmente em SP

Dezenas de estações do Metrô amanheceram fechadas na manhã desta quinta-feira, por conta de uma greve confirmada em assembleia, realizada pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Ao longo do dia, algumas estações foram reabertas.



Por volta das 18h16, Com o funcionamento parcial das linhas do Metrô, os paulistanos também enfrentam problemas no trânsito para voltar para casa. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 10,6% das vias monitoradas apresentam lentidão, com tendência de alta.



O índice, no entanto, está dentro da média para o horário. Durante a manhã e o início da tarde, o congestionamento esteve acima da média.



a CPTM funcionava normalmente, apesar da greve dos metroviários, no entanto, o fluxo de passageiros era grande, principalmente na Estação da Luz, Por volta das 16h40.



A greve



O protesto, segundo os sindicalistas, é contra a privatização das linhas 5-Lilás e 17-Ouro, cujo leilão estava marcado para ocorrer na sexta-feira, 19, mas foi suspenso pela Justiça. A greve deve durar 24 horas, de acordo com o anúncio feito pelos metroviários.



Por causa da confirmação de greve dos metroviários, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) suspendeu o rodízio municipal de veículos e a cobrança de Zona Azul na capital. Carros com placas final 7 e 8 poderão circular pelo Centro expandido normalmente durante todo o dia.