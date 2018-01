Vídeo mostra mulher jogando cachorro em bueiro e imagem causa revolta

(foto: Reprodução/Youtube)

Um vídeo divulgado na internet mostra o momento em que uma mulher joga um cachorro dentro de um bueiro. A agressão aconteceu no Bairro de Novo Gama (GO), a cerca de 40km da capital federal e causou revolta. As imagens, divulgadas pela página do Facebook “Radar Santa Maria-DF” foi reproduzido mais de 265 mil vezes e compartilhado por 6,7 mil usuários.





Segundo o comandante da Guarda Civil Municipal da cidade, Iran Silva, a mulher decidiu fazer isso após o animal arranhar a perna da filha dela de um ano e três meses, na última terça-feira (16/1). “A agressora nos contou agiu ‘por instinto materno’, pois o cachorro avançou na filha dela. Depois ela disse que se arrependeu”, conta.





Silva disse que o pet não se machucou e passa bem. “O resgate não foi difícil porque o bueiro não era muito fundo”, explica. Após o resgate, um vizinho, que presenciou a cena, quis ficar com o cachorro.





A agressora foi levada ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), enquadrada na lei de crimes ambientais por maus-tratos contra o animal e liberada logo em seguida. Hoje ela deve se apresentar no Fórum do Novo Gama para que o juiz dê a sentença.