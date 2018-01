Cinco homens são presos por fraude no Bilhete Único em SP

São Paulo, 17 - Cinco adultos foram presos e um menor apreendido por fraude no Bilhete Único, perto da estação de metrô Tatuapé, na zona leste da cidade. Segundo a Polícia Civil, a ação ocorreu na tarde de terça-feira, 16, em uma operação deflagrada a partir de investigações realizadas por policiais do 14º DP (Pinheiros).



Com os suspeitos, onze cartões foram apreendidos, com valor total carregado de R$ 2.658,00, informou nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).



Outros casos



No dia 22 de junho do ano passado, ao menos dez pessoas foram presas pela venda ilegal do bilhete nas estações Barueri, Jardim Silveira e Engenheiro Cardoso da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).



60 Bilhetes Únicos foram apreendidos no valor aproximado de R$ 1,5 mil. Um dos indivíduos presos constava na lista de procurados pela Justiça.



Casos como estes chamam a atenção de passageiros, principalmente em estações do Metrô e trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Um passageiro, que preferiu não se identificar, disse que isso ocorre diariamente. "Algumas vezes, alguns seguranças da CPTM ficam na entrada para coibir a presença dos vendedores ambulantes. Mas, na maioria das vezes, eles ficam em frente à estação vendendo bilhete clandestinamente", denunciou.



No dia 7 de junho, duas pessoas foram presas na estação Barueri da CPTM pela venda irregular de passagens. Os golpistas foram flagrados por agentes da São Paulo Transporte (SPTrans).



(Renata Okumura)