Prefeitura de São Paulo inicia o envio de boletos do IPTU 2018

São Paulo, 17 - Os contribuintes da capital paulista começam a receber a partir da quinta-feira, 18, os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018. Dependendo da data de vencimento, as notificações continuarão a ser enviadas até o dia 20 de fevereiro. O pagamento da primeira parcela ou cota única ocorre em fevereiro.



Quem realizar o pagamento do IPTU à vista terá um desconto de 3% no tributo.



É preciso ficar atento porque a partir deste ano, não haverá mais o envio mensal de boletos de pagamento do imposto para os contribuintes que efetuarem a quitação em parcelas.



Todos vão receber a notificação de lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Quem optar pelo parcelamento receberá posteriormente, num único formulário, todos os boletos para realizar o pagamento das seguintes parcelas.



Esses boletos continuarão a ser pagos mensalmente, de acordo com o vencimento de cada parcela.



Desde terça-feira, 16, os contribuintes isentos já começaram a receber a comunicação (sem valor a pagar).



A emissão de segundas vias pela internet e as modalidades de pagamento online já estão disponíveis.



Caso o contribuinte não receba a notificação até a data de vencimento, poderá realizar o pagamento através de uma das modalidades de pagamento online ou emitir a 2ª via na página da prefeitura.



(Renata Okumura)