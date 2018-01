Além de Anitta, aniversário de SP terá homenagens a David Bowie e Rita Lee

As cantoras Anitta e Paula Fernandes serão as principais atrações do aniversário de São Paulo, no dia 25. As cantoras se apresentarão no palco do Vale do Anhangabaú, o principal do evento. Paula abre os festejos ao meio-dia, e Anitta entra às 23h30. O local também vai contar com tributos para Rita Lee e para David Bowie.



Já o palco da Praça da República terá apresentações de hip hop, enquanto o Theatro Municipal, música clássica.



De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o público esperado para o evento é de 2 milhões de pessoas.



"Como na Virada Cultural, a programação não vai ficar concentrada só no centro. Todas as zonas da cidade receberão atrações", diz o secretário André Sturm.



Segundo o prefeito João Doria, toda festa será financiada por patrocinadores e terá gasto zero para os cofres públicos.



Confira a programação completa do aniversário de 464 anos de São Paulo



VALE DO ANHANGABAÚ



Dias 25 e 26 de janeiro. Das 12h do dia 25 às 4h do dia 26.



11h às 7h - Festas



12h - Paula Fernandes



15h - Tributo à Rita Lee com Thiago França, Letrux, Raquel Virgínia e Tulipa Ruiz



18h - Tributo a David Bowie com André Frateschi e Banda Heroes



20h30 - BaianaSystem e Karol Conka



23h15 - Anitta



2h - Banda Uó, Jaloo e Glória Groove.



4h - Gilmelândia



THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO



Dias 25 e 26 de janeiro.



Os ingressos vão ser distribuídos duas horas antes de cada espetáculo, sendo 1 Ingresso por pessoa.



Dia 25



14h - Orquestra Sinfônica Municipal



19h - Balé da Cidade de São Paulo - Coreografia: “Das tripas...coração”, de Ismael Ivo.



Dia 26



12h - Orquestra Experimental de Repertório



PRAÇA DA REPÚBLICA - Hip Hop Celebration



Do meio-dia às 22h.



Com Dexter, Sampa Crew, Ndee Naldinho, Thaíde, Negredo, entre outros.



CENTROS CULTURAIS



Centro Cultural Grajaú



10h - Parque do Circo apresenta: Dr. Friky



10h às 13h - Itinerantes com Circle: Agência de Circo



10h às 13h - Casinha de Rodas - Ônibus Brincante



10h às 13h - Madri Recreações



11h - Canta História apresenta: A Criação do Mundo



11h às 13h - Desinvenções - Coletivos de Projetos para Infância apresenta: Oficina Desinventando a Cidade



12h - Circo di SóLadies apresenta: O Estupendo Circo di SóLadies



16h - Denise Alves



17h - Msário + DJ SouJazz



18h - Uterço



19h - Rael



Nos intervalos entre os shows - discotecagem com a Dj Zeme.



Centro Cultural Cidade Tiradentes



10h - Kiara Terra apresenta: História Colaborativa para Viver o Tempo Como um Presente



10h às 13h - Madri Recreações



10h às 13h - Itinerantes com Circle: Agência de Circo



11h - Cia Bonecos Urbanos apresenta: Na Curva do Rio



11h às 13h - Animaníacos Entretenimentos apresenta: Oficina de Instrumentos Recicláveis



12h - Cantoria Animada apresenta: Divertidas Canções do Repertório Tradicional e Também Atual



15h - Show Aliança Negra. Local: Área do Circo



16h - Odisseia das Flores. Local: Área do Circo



17h - Show Viegas. Local: Área do Circo



19h - Show GOG



Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso



10h - Mad Science apresenta: Watchatchá



11h - Cia Malas Portam apresenta: Viajando com a Mala Treco



12h - Trupe Pé de Histórias apresenta: Conto dos Pássaros



10h às 13h - Ateliê Sucatinha Luxo apresenta: Oficina de Aviõezinhos de Garrafa Pet



10h às 13h - Itinerantes com Circle: Agência de Circo



10h às 13h - Madri Recreações



Centro Cultural Tendal da Lapa



10h às 11h30 - Contação de histórias, cantigas e brincadeiras infantis.



11h30 - De Lucca Circus Show (circo)



12h30 - Cortejo Suno (circo)



13h30 - Intervenções circenses com Circo de Ébano, TIC Cultural e ciclistas bonequeiros.



14h - A Carta (circo)



14h40 - Intervenções circenses com Circo de Ébano, TIC Cultural e ciclistas bonequeiros.



15h - Mjiba - A boneca guerreira (circo)



16h40 - Circo de Doisdo



17h30- Banda Paralela



19h - Tânia Alves - show Alma Latina



TEATROS



ARIGÓS - PRIMEIROS RISCOS DA BORRACHA



Onde: Teatro Paulo Eiró



Quando: 25/1/2018



Horário: Quinta às 21h



Valor: Gratuito



10 Anos



MÁRTIR



Onde: Teatro Cacilda Becker



Quando: 25/1/2018



Horário: Quinta às 21h



Valor: Gratuito



14 Anos



CHORONAS SAMPA



Onde: Teatro Décio de Almeida Prado



Quando: 25/1/2018



Horário: Quinta às 20h (WORKSHOP)



Horário: Quinta às 21h (SHOW)



Valor: Gratuito



Livre



BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE



Dia 25 de janeiro



11h Cida Moreira e Roberto Camargo



14h Marquinhos Moura canta Adoniran Barbosa



16h Leitura Encenada: Rosi Campos



EXPOSIÇÕES



Casa do Tatuapé



Exposição Inundações em São Paulo



A exposição apresenta a documentação fotográfica sobre enchentes na cidade realizada entre os séculos 19 e 20. As imagens enfatizam os diversos transbordamentos e dedica uma sala especial aos flagrantes da enchente de 1918. Todas as imagens pertencem ao acervo fotográfico do Museu da Cidade de São Paulo. De 25/01 a 25/03



Das 9h às 17h. De terça a domingo. Classificação Livre



Centro Cultural Olido



#CLICK CULTURALSP



Exposição de fotografias vencedoras do concurso #ClickCulturalSP, fruto da parceria da Secretaria Municipal de Cultura com a plataforma digital São Paulo da Garoa. A exposição reúne trabalhos de mais de 15 fotógrafos amadores e profissionais que lançaram seu olhar para temas como Diversidade Cultural, Pôr do Sol e Artistas de Rua.



Até 28/02



Das 9h às 20h. De terça a domingo. Classificação L



(Marcela Paes)