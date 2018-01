Mairiporã libera vacina da febre amarela para gestantes

A prefeitura de Mairiporã liberou a aplicação da vacina da febre amarela a todas as moradoras grávidas da cidade, localizada na Grande São Paulo. A recomendação é destinada a mulheres em qualquer idade gestacional.



No perfil da Prefeitura no Facebook, a secretária de Saúde de Mairiporã, Grazielle Bertolini, faz um chamamento para as gestantes tomarem a vacina. "Procurem as nossas unidades de saúde, venham conosco e não amarelem", disse.



Em nota informativa de 2017, o Ministério da Saúde recomenda a vacinação de apenas gestante que "reside em local próximo onde ocorreu a confirmação de circulação do vírus".



Até quinta-feira, 11, Mairiporã tinha 33 notificações de casos suspeitos de febre amarela, dos quais 11 pacientes acabaram morrendo. A cidade tem ao menos dois óbitos causados pela doença confirmados pelo Estado. Desde 2017, 40 pessoas contraíram a doença no Estado, das quais 21 morreram.



(Priscila Mengue)