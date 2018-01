Homem empurra mulher nos trilhos do metrô em São Paulo

(foto: Reprodução/Youtube)

Um homem empurrou umanos trilhos da estação Conceição, da Linha 1-Azul do, na tarde desta terça-feira, 9. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi empurrada segundos antes dochegar à estação. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, zona sul. A vítimae não corre risco de vida.Após empurrar a mulher, o homem saiu caminhando, mas foi detido pelos agentes de segurança do Metrô. O caso foi registrado na Delegacia Polícia Metropolitano na estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha.A assessoria do metrô afirmou que o homem tem problemas mentais e teria empurrado a primeira pessoa que viu. A operação na estação Conceição ficou com velocidade reduzida entre 14h43 e 15h11 desta terça-feira.(Paulo Beraldo)