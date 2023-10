Texto sobre pedido de PT e Psol para bloquear livro de Bolsonaro é montagem

436





Captura de tela feita em 29 de setembro de 2023 de uma publicação no Instagram (foto: Reprodução)

Não é autêntica a notícia de que o Supremo Tribunal Federal (STF) receberá um pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) para bloquear a venda de livros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Instagram. O conteúdo, que teve mais de 700 interações desde, pelo menos, 27 de setembro de 2023, circula em meio a anúncios de livros que teriam sido escritos por e sobre Bolsonaro. Mas a manchete tem indícios de montagem e o PT negou que tenha feito qualquer iniciativa semelhante. O STF também afirmou que não recebeu nenhum pedido nesse sentido.

'STF deve receber essa semana pedido do PT e PSOL para derrubar venda de livros de Bolsonaro no Instagram', diz a suposta manchete que circula no Instagram (1, 2, 3).

O conteúdo circula em meio a um número alto de anúncios feitos, sobretudo no Facebook e no Instagram, a respeito de livros que teriam sido escritos pelo ex-presidente.

Porém, uma busca no Google pela manchete citada não trouxe nenhum resultado compatível.

O título viral tem uma identidade visual que remete à do portal g1. Uma pesquisa dentro do site pelas palavras-chave 'PT PSOL STF livros' tampouco trouxe resultados.

Além disso, a imagem que circula nas redes possui inconsistências: enquanto o cabeçalho inclui o símbolo de diversas redes sociais como opção de compartilhamento, em uma manchete verdadeira do g1 de setembro de 2023 há somente dois símbolos — o do Facebook e o do WhatsApp. Além disso, abaixo dos títulos o portal publica um subtítulo, diferentemente da imagem viralizada.

Leia: Prefeitos preferem Bolsonaro a Lula, Zema a Pimentel

Comparação feita em 29 de setembro de 2023 entre a imagem viral (E) e a captura de tela de uma manchete do portal g1 (foto: Reprodução)

Manchetes falsas podem ser facilmente geradas por sites que utilizam a identidade visual de veículos de mídia. O AFP Checamos já verificou anteriormente outro conteúdo produzido em um deles.

Utilizando esse mesmo site do conteúdo previamente verificado, o AFP Checamos fez o teste e conseguiu gerar a mesma manchete viral.

Manchete falsa gerada em 29 de setembro de 2023 como teste pelo AFP Checamos (foto: Reprodução)

Examinando o código-fonte desse site, também percebe-se que a autoria das supostas reportagens são geradas a partir de uma lista de nomes e sobrenomes pré-definidos, conforme descrito em um dos arquivos contidos no código. Essa lista inclui a possibilidade do nome 'Fernando Canuto', que assina o conteúdo viral.

Captura de tela feita em 29 de setembro de 2023 de um trecho do código-fonte do site 'geradordefakenews.com' (foto: Reprodução)

Procurada pelo AFP Checamos, a assessoria de imprensa do grupo Globo, ao qual pertence o portal g1, afirmou que 'esse conteúdo nunca foi publicado pelo g1, assim como não temos Fernando Canuto na equipe'.

Leia: Governo Lula anuncia R$ 138 milhões em obras de dragagem no Norte

A assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal também afirmou em 28 de setembro que não localizou nenhum pedido como o mencionado no sistema da instituição.

De maneira semelhante, a assessoria de imprensa do PT afirmou à AFP que 'não há nenhuma iniciativa neste sentido por parte da direção nacional' do partido.

O PSOL também foi procurado, mas não respondeu até a publicação desta verificação.

Livros digitais da família Bolsonaro

Em 2022, o ex-presidente lançou o aplicativo 'Bolsonaro.tv', com conteúdo de 'todas as redes sociais de Jair Messias Bolsonaro'.

Em 2 de setembro de 2023, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) anunciou a venda de um livro digital de sua autoria, a respeito da campanha política de seu pai, Jair, nas redes sociais.

Nos perfis oficiais do aplicativo da 'Bolsonaro TV' no Instagram e no X, há também um direcionamento para o site 'livraria.cafe'. O site inclui o livro escrito por Carlos Bolsonaro, além de outros a respeito do ex-presidente.

Em 18 de setembro de 2023, o perfil do aplicativo Bolsonaro TV no X fez uma publicação alertando para 'páginas que estão vendendo livros como sendo nosso. (...) Cuidado com títulos que não sejam divulgados aqui ou no site da livraria.cafe'.

São páginas com nome de apoio ao Dep. Eduardo.. inventando fakenews. Nossos únicos canais de venda são o Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro TV e a https://t.co/xQjmt7vB3J . Até isso os esquerdistas tentam arruinar. única maneira de levar verdade sobre nosso presidente são os livros pic.twitter.com/abz379la4D

Em 28 de setembro de 2023, os perfis oficiais de Jair Bolsonaro no Facebook, no Instagram e no X publicaram um comunicado a respeito de um livro que estaria sendo anunciado online como se tivesse sido escrito pelo ex-presidente, intitulado 'Jair Bolsonaro: A verdade nunca revelada'.

'Nota de esclarecimento/livros: 'Jair Bolsonaro: A história jamais contada' / 'A verdade nunca revelada'. 1- Vários pontos do livro não condizem com a verdade dos fatos; 2- Não houve minha participação na elaboração do mesmo, bem como pedidos para divulgação e compra; 3- Caso um dia lance um livro, antes faria sua divulgação nas mídias sociais', diz o comunicado de Bolsonaro.

Anúncios suspeitos

Os perfis que divulgam a imagem falsa também incluem um link, nos stories ou na descrição do perfil, onde os interessados supostamente poderiam adquirir o 'livro de Bolsonaro' antes da suposta medida do STF entrar em vigor.

Vários desses perfis incluem um link para a compra de outro livro, 'Jair Bolsonaro: Segredos de Estado'. Esse livro, porém, tampouco consta entre aqueles do site 'livraria.cafe'.

Uma análise na biblioteca de anúncios da Meta (empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram) feita em 2 de outubro mostra mais de 14 mil resultados para anúncios feitos em setembro de 2023 com as palavras-chave 'livro' e 'Bolsonaro'.

Diversos perfis que fizeram investimentos significativos nesses anúncios contêm indícios de inautenticidade. Por exemplo: o perfil 'Íris carolina' foi o terceiro maior anunciante dos últimos sete dias disponíveis nas plataformas do Facebook e do Instagram, segundo os dados da biblioteca de anúncios, até 29 de setembro. No total, o perfil investiu R$ 117.537,00 em 186 anúncios de 18 a 24 de setembro.

Captura de tela feita em 29 de setembro de 2023 dos dados disponíveis na biblioteca de anúncios da Meta (foto: Reprodução)

Todos os anúncios do perfil citavam algum suposto livro de Bolsonaro.

Captura de tela feita em 29 de setembro de 2023 dos anúncios feitos pelo perfil 'Íris Carolina' (foto: Reprodução)

O perfil dessa anunciante, além de ter um número de interações baixo com outras contas, quase não publica fotos pessoais. A única foto de rosto do perfil foi localizada pelo AFP Checamos por meio de uma busca reversa em um site de um evento em Portugal, que identifica a mulher da foto como 'Rita Roquette', uma herbalista — e não 'Íris Carolina'. Uma conta no Instagram com o nome de Rita Roquette também usa a mesma foto de perfil.

Nas últimas fotos publicada pelo perfil 'Íris Carolina', a maioria dos comentários são de pessoas que compraram o livro anunciado e tiveram algum problema:

Capturas de tela feitas em 29 de setembro de 2023 dos comentários de um perfil no Facebook (foto: Reprodução)

Referências