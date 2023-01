Vídeo exibe prisão de traficante, não de homem que participou de ataques em Brasília

Diferentemente do que afirmam usuários nas redes sociais, o homem que aparece em um vídeo sendo detido em um restaurante não foi preso por participar dos ataques ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2022.



A sequência, compartilhada mais de 10 mil vezes desde 19 de janeiro de 2023, mostra, na verdade, a detenção de Fernando Luiz Doval Junior, indiciado por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.



'Veja o golpista sendo preso na hora do almoço', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook e no TikTok.



Em algumas postagens, usuários afirmam ainda que o homem do vídeo viral é o mesmo que aparece sentado na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, durante os ataques à Praça dos Três Poderes.



Em outras, afirma-se que o preso é um dos financiadores dos atos.



Captura de tela feita em 23 de janeiro de 2023 de uma publicação no Facebook ( .)

Na gravação, um homem é abordado por dois policiais à paisana em um restaurante. Os agentes se identificam comoe alertam o detido para que ele não tenteporque seriaEle sai algemado do lugar acompanhado de uma mulher, que estava na mesma mesa.Alguns vídeos contêm um texto sobreposto à gravação:No entanto, uma busca reversa por capturas de tela da sequência usando a ferramenta InVid-WeVerify * levou à mesma filmagem publicada em 16 de janeiro de 2023 em uma reportagem do portal de notícias g1.Segundo a reportagem, o homem é Fernando Luiz Doval Junior, um foragido investigado por tráfico internacional de drogas, e sua prisão não teria nenhuma relação com os ataques ocorridos na capital federal. O texto detalha que o homem foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul enquanto almoçava em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.O caso foi reportado por outros veículos, que compartilharam o mesmo vídeo visto nas publicações virais ( 1 2 ).No dia seguinte à divulgação na mídia, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul publicou uma nota confirmando que, em 16 de janeiro, havia localizado e prendidonas mesmas condições reportadas nas notícias citadas anteriormente.A nota da polícia detalha que o homem constava na lista de procurados da Interpol - Organização Internacional de Polícia Criminal, em tradução livre -, respondia por lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas e já havia sido preso entre 2021 e 2022. Após sua soltura, segundo a polícia, gerenciava um esquema de distribuição de cocaína diretamente dos Estados Unidos.