COVID-19: Oxford não confirmou eficácia da ivermectina, só iniciou estudo

Poucas evidências





Uma bióloga do laboratório farmacêutico OSE Immunotherapeutics trabalha no desenvolvimento de uma vacina contra a COVID-19 em Nantes, na França, em 31 de março de 2021 (foto: Loic Venance / AFP)

Publicações compartilhadas mais de 4,4 mil vezes nas redes sociais desde 23 de junho afirmam que um estudo feito pela Universidade de, no Reino Unido, já mostra que o uso antecipado dapode diminuir a carga viral do novo. As postagens, no entanto, desconsideram o fato de que o estudo ainda está na fase inicial e que não há resultados definitivos sobre o medicamento e a COVID-19., são alguns das legendas que acompanham as publicações viralizadas no Facebook ( 1 3 ), no Instagram ( 1 3 ) e em sites ( 1 2 ).No Twitter ( 1 2 ) alguns usuários se mostraram ainda mais enfáticos:Alegações semelhantes também circularam em espanhol ( 1 3 ).Uma busca nopelos termos, em inglês,levou a uma publicação de 23 de junho de 2021 no próprio site da instituição onde é informado que a ivermectina , um antiparasitário que combate diferentes tipos de parasitas em diversas fases de desenvolvimento, será analisada como um possível tratamento contra aSegundo a Oxford, a partir de 23 de junho, ocomeçará a ser investigado na Plataforma de Ensaio Randomizado de Tratamento na Comunidade para Doenças Epidêmicas e Pandêmicas (PRINCIPLE, na sigla em inglês).Sob a liderança da universidade, esse estudo busca analisar tratamentos para pessoas com maior risco de formas graves da COVID-19 que possam acelerar a recuperação, reduzir a gravidade dos sintomas e prevenir a necessidade de internação hospitalar.Até então, mais de 5 mil voluntários foram recrutados em todo o Reino Unido.No site do PRINCIPLE é explicado que a ivermectina demonstrou reduzir a replicação do, vírus causador da COVID-19, em laboratório. De fato, este remédio mostrou um bom resultado in vitro, mas isso significa que os testes não foram realizados dentro de um organismo vivo, como explicou o AFP Checamos nessa verificação Há, contudo, uma ressalva feita pelo PRINCIPLE: apesar de alguns pequenos estudos-piloto terem mostrado que o uso antecipado da ivermectina pode diminuir a carga viral e a duração dos sintomas em pacientes com formas leves da COVID-19,Segundo o professor Chris Butler , do Departamento de Ciências da Saúde de Nuffield da Universidade de Oxford e pesquisador-chefe do estudo,Para participar do teste é necessário ter idade igual ou superior a 65 anos ou no caso de pessoas mais novas (entre 18 e 64 anos), ter falta de ar como parte dos sintomas da covid-19, ou alguma das comorbidades listadas no folheto explicativo Este não é o primeiro estudo feito pelo PRINCIPLE para encontrar tratamentos contra a doença causada pelo novoque evitem a ida de pacientes ao hospital.Um caso semelhante a esse foi o de um estudo argentino publicado na revistaque, segundo as publicações viralizadas, constataria a eficácia da ivermectina na redução da carga viral de pacientes com COVID-19.Nesta verificação da AFP , os autores explicam que além do tamanho da amostra utilizada, mais testes são necessários para, de fato, determinar se o antiparasitário pode prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus.Atualmente, a Organização Mundial da Saúde ) recomenda que a ivermectina seja empregada apenas em ensaios clínicos. A Agência de Medicamentos e Alimentos (FDA) dos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) advertiram que o medicamento não funciona como tratamento contra o novo coronavírus, mas que apoiam a realização de estudos com o objetivo de encontrar tratamentos para a doença. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por sua vez, assinalou que não existemque comprovem ou refutem o uso da ivermectina contra a doença causada pelo Sars-CoV-2 e que