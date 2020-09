Checamos: é uma montagem o outdoor em que faculdade de direito ironiza ministros do STF

“Não seja como um Ministro do STF, saiba o que está fazendo! Estude Direito na UNIPEC”, diz um suposto outdoor de uma faculdade de São Paulo, cuja imagem foi compartilhada milhares de vezes em redes sociais desde agosto do ano passado. A propaganda é, contudo, fictícia: trata-se de uma montagem publicada originalmente por um site de humor. A instituição de ensino citada na publicidade também negou ter criado o outdoor.

“Tragam um Honoris Causa para esse gênio do Marketing!”, diz uma das publicações, compartilhadas mais de 2.500 vezes no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ), desde 29 de agosto de 2019.Uma versão semelhante da publicidade - ilustrada com imagens dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes - voltou a circular em agosto deste ano com a sigla de outra suposta faculdade: a “UNIPEP”.Algumas das publicações compartilhadas nas redes sociais são ilustradas com uma captura de tela em que é possível identificar que a imagem do outdoor foi publicada originalmente em um artigo do site O Otarionista, intitulado: “Faculdade de São Paulo causa polêmica usando Ministros do STF em outdoor”.Uma busca no Google por este título localiza o artigo , publicado em 29 de agosto de 2019.Apesar de ter um estilo semelhante ao de portais informativos, O Otarionista é um site de humor, como deixa claro em sua descrição no Facebook : “Fake News de verdade! Essa página, assim como o site, possui conteúdo fictício e em hipótese alguma deve ser levado a sério”.Uma análise da foto publicada no portal satírico, com mais qualidade do que a viralizada nas redes, utilizando o recurso de ampliação de imagem da ferramenta InVID-WeVerify permite identificar o nome da empresa que supostamente teria divulgado a propaganda: a Marca Mídia Outdoor Contactada pelo AFP Checamos, um representante da Marca Mídia reiterou que a imagem é “fake”: “Nunca foi feita essa veiculação”.À AFP, a empresa encaminhou a imagem verdadeira de um de seus outdoors que foi utilizada como base para criar a montagem viralizada. Uma comparação entre ambas permite confirmar que se trata da mesma foto:Uma busca reversa pela imagem original no Google mostra que ela circula desde fevereiro de 2019 , antes das publicações que se referem aos ministros do Supremo Tribunal Federal.Em agosto de 2019, quando o conteúdo circulou pela primeira vez, a União Paulista de Educação e Cultura (UNIPEC), instituição de ensino que possui a mesma sigla citada em algumas versões do outdoor, negou ter criado a propaganda compartilhada nas redes.A equipe de checagem da AFP não conseguiu localizar, por sua vez, qualquer registro de uma instituição brasileira com a sigla “UNIPEP”, mencionada nas versões mais recentes da desinformação, seja no Google , ou no cadastro de Instituições de Educação Superior do Ministério da Educação.Esta alegação já foi verificada por outros sites de checagem como o Uol Confere e o Fato ou Fake O Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido alvo frequente de desinformação , após tomar decisões que geraram polêmica, como o bloqueio de contas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em redes sociais como parte do inquérito das fake news e a suspensão de operações policiais em favelas cariocas durante a pandemia de covid-19.Em resumo, é falso que uma faculdade de direito de São Paulo tenha promovido seu curso com um outdoor que ironiza os ministros do Supremo Tribunal Federal. A propaganda é uma montagem publicada originalmente por um site de humor.