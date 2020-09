Checamos: Foto de pessoas andando em praia foi feita na Flórida em 1904

Uma imagem de pessoas caminhando na areia - as mulheres usando longos vestidos - ao lado de carroças puxadas a cavalo foi compartilhada mais de 17,7 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 24 de agosto como se mostrasse uma praia brasileira em 1905.



A fotografia foi tirada, contudo, um ano antes no distrito de Seabreeze, em Daytona, na Flórida, nos Estados Unidos.



“Ir à praia em 1905, [Balneário] Camboriú S/c”, indicam as legendas das publicações, que viralizaram no Facebook (1, 2) no final do mês, com mais de 13,9 mil compartilhamentos, mencionando a famosa região catarinense. A fotografia com esta descrição também foi publicada no Twitter.



Mas esta não foi a única atribuição ao registro de mais de um século. Há descrições que apontam que a imagem mostra a praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, e outras que assinalam que se tratar apenas de pessoas na praia no ano de 1905 (1, 2).



Captura de tela feita em 31 de agosto de 2020 de uma publicação no Facebook

Essa fotografia, entretanto, não foi tirada em 1905 em Balneário Camboriú , em Santa Catarina, nem na praia do Cassino, no Rio Grande do Sul, ou sequer no Brasil.Por meio de uma busca reversa no Google Imagens, surgiram uma série de páginas do Pinterest e do Reddit mencionando a localidade de Daytona e o ano de 1904.Uma segunda pesquisa pela foto, dessa vez pela ferramenta TinEye, mostrou que ela foi publicada em 2013 pelo banco de imagens Shorpy, que se define com um site que contém milhares de imagens em alta definição dos anos de 1850 a 1950.Seu título é: “Seabreeze: 1904” e a legenda diz, em tradução livre do inglês: “A praia em Seabreeze -- Daytona, Flórida”.Uma última busca no site da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos pelas palavras-chave “seabreeze + daytona”, por sua vez, mostrou que a fotografia viralizada realmente foi tirada na Flórida em 1904 , não em uma praia brasileira em 1905.Ao realizar uma comparação entre as duas fotografias é possível notar os mesmos elementos em ambas, apenas com a diferença de que a imagem viralizada foi cortada verticalmente, tirando, inclusive, a frase vista na foto da Biblioteca do Congresso norte-americano: “Beach at Seabreeze, Daytona, FLA”.Em resumo, é falso que a fotografia de pessoas caminhando na praia com roupas longas e ao lado de carroças puxadas por cavalos tenha sido registrada em Balneário Camboriú (SC), ou na praia do Cassino (RS), em 1905. A imagem foi capturada, na verdade, em Daytona, na Flórida, um ano antes.