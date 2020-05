Checamos: Imagem de torcedores assistindo a jogo durante gripe espanhola foi nos EUA, não no Brasil

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais garantem que uma fotografia de homens usando máscaras de proteção facial na arquibancada de um estádio foi tirada durante uma partida de futebol disputada no Rio de Janeiro em 1920, em meio à pandemia de gripe espanhola.





Embora a foto realmente mostreassistindo a umno período em que ocontagioso deixou mais de 50 milhões de mortos no mundo, o registro foi feito na, nos, e não no“Estádio do Fluminense no Rio de Janeiro em 1920. Gripe Espanhola. Sabe qual a diferença? Naquela época, não existia essa imprensa canalha e políticos corruptos tentando derrubar o Presidente por ele não manter os diálogos cabulosos do governo anterior. #BolsonaroTemRazão”, diz a legenda de uma das publicações , compartilhada mais de 700 vezes no Facebook desde o último dia 9 de maio.Postagens semelhantes se multiplicam no Facebook ( 1 3 ) e Twitter ( 1 3 ), somando mais de 3 mil compartilhamentos.Nos comentários, muitos sugeriram que a suposta realização do jogo no Brasil em meio à pandemia de gripe espanhola provaria que não são necessárias medidas de isolamento rígidas para combater o novo coronavírus - posicionamento também defendido pelo presidente Jair Bolsonaro.“Pois é, e essa foi a pior gripe que já existiu. Infelizmente alguns governadores fazem pânico para que tenham a oportunidade de roubar ainda mais o dinheiro público. #FechadoComBolsonaro”, escreveu um usuário. “E ainda por cima a gripe espanhola era pior que coronavirus deixavam corpos na rua para serem recolhidos por carroças. O coronavirus não chega nem perto. Vamos parar com essa palhaçada o coronavirus não é isso tudo que falam [sic]”, afirmou outro.A foto viralizada não foi tirada, contudo, no Rio de Janeiro, ou mesmo no Brasil.Uma busca reversa* pela imagem leva a um artigo publicado em 5 de maio deste ano pela revista norte-americana Sports Illustrated. A reportagem narra o impacto que a gripe espanhola teve na temporada de futebol americano universitário de 1918 nos Estados Unidos, destacando que muitas escolas não conseguiram disputar o campeonato.Na rede social, McNeil também compartilhou outro clique do mesmo jogo e uma foto da parte de trás da foto viralizada, na qual é possível ler, em tradução livre do inglês: “Instituto de Tecnologia da Geórgia Grant Field durante a Epidemia de Gripe 1918”.Contactado pelo AFP Checamos, o Instituto de Tecnologia da Geórgia confirmou que a foto dos homens sentados em uma arquibancada foi tirada por Thomas Carter, que se formou em Engenharia Mecânica pela universidade em 1923.À AFP, o Instituto informou, também, que “embora as temporadas de muitos times de futebol universitários tenham sido afetadas em 1918 tanto pela pandemia de gripe, quanto pela Segunda Guerra Mundial, a temporada do Instituto de Tecnologia da Geórgia não foi afetada em grande parte”.O mesmo não pode ser dito pelo campeonato disputado naquele ano no Rio de Janeiro.Trazida ao Brasil em setembro de 1918 a bordo de um navio procedente da Europa, a gripe espanhola, que afetou cerca de um terço da população mundial, se espalhou rapidamente pelo Brasil, paralisando escolas, estabelecimentos comerciais e prédios públicos, como o Senado e a Câmara dos Deputados, e atingindo as atividades esportivas. Como consequência, o campeonato carioca foi suspenso por dois meses A pandemia também interrompeu a construção do estádio do time de futebol Fluminense - onde a foto viralizada teria sido tirada segundo as publicações compartilhadas nas redes sociais -, fazendo com que a obra só fosse finalizada em maio de 1919 Procurada pelo AFP Checamos, a assessoria de imprensa do Fluminense reiterou que “não é verdade” que a imagem viralizada retratasse um jogo disputado no estádio das Laranjeiras. A desinformação chegou a ser publicada pelo colunista do Jornal O Globo Ancelmo Gois, mas foi posteriormente corrigida.Em resumo, não é verdade que a imagem viralizada mostre torcedores assistindo a um jogo de futebol realizado no Rio de Janeiro em 1920, em meio à pandemia de gripe espanhola. A foto foi tirada na Geórgia, no Estados Unidos dois anos antes, em 1918. O campeonato carioca foi, inclusive, suspenso por dois meses devido à doença.*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.