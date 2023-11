Autoridades da Venezuela ocupam terceira prisão controlada por grupos criminosos

436

Autoridades da Venezuela ocuparam nesta segunda-feira (30) um centro penitenciário que estava em poder de grupos criminosos, o terceiro em pouco mais de um mês.



O Centro Penitenciário Puente Ayala, localizado em Barcelona (leste), "foi totalmente tomado, colocado sob o comando dos órgãos de segurança cidadã, foi uma grande operação", anunciou o ministro do Interior, Remigio Ceballos, à estatal VTV.



"Garantimos a paz, a proteção do povo, a luta contra as máfias criminosas, a luta contra as estruturas carcerárias. Avançamos para dar um novo impulso ao sistema penitenciário", disse Ceballos.



O Puente Ayala tinha cerca de 1.500 presos, que foram transferidos temporariamente para outros locais. Foi o terceiro centro de reclusão ocupado por autoridades desde 20 de setembro.



Segundo Ceballos, 99% dos centros penitenciários estão "ordenados e organizados". "Falta muito pouco para podermos garantir o controle de alguns centros, onde é necessário fazer ajustes", ressaltou o ministro.



O presidente Nicolás Maduro comemorou a tomada de três das maiores prisões do país no último mês: "Tocorón liberado, Tocuyito liberado, e, hoje, Puente Ayala liberado, em tempo recorde. Sucesso total da operação Grande Cacique Guaicaipuro", declarou, em seu programa de TV semanal.



Maduro ressaltou que foram encontradas mais de 600 armas longas nas três prisões, que pretendiam "encher o país de violência".