Villarreal vence Granada (3-2) no encerramento da 11ª rodada do Espanhol

O Villarreal se reencontrou com a vitória e se afastou da zona de rebaixamento ao vencer o Granada, por 3 a 2 e fora de casa, nesta segunda-feira (30), no jogo que encerrou a 11ª rodada do Campeonato Espanhol.



Gerard Moreno foi o protagonista da partida com uma dobradinha no início da partida (18' e 23' de pênalti), que colocou o 'Submarino Amarelo' na frente no placar. O time ampliou aos 28, através do norueguês Alexander Sørloth.



O Granada reagiu em seguida e diminuiu com gols de Ricard Sánchez (29') e do albanês Myrto Uzuni (34'), mas os andaluzes não conseguiram a virada e o placar não se alterou mais.



Com os três pontos conquistados no estádio Los Cármenes, o Villarreal sobe ao décimo segundo lugar, seis pontos acima da zona da degola, e interrompe a queda livre.



O Villarreal estava há cinco jogos do campeonato sem vencer. Não vencia desde meados de setembro, quando derrotou em casa outra equipe andaluza, o Almería, por 2 a 1.



Já o Granada, com esta derrota, está em penúltimo lugar e na zona de rebaixamento. Venceu apenas uma partida nas onze rodadas disputadas.



Este jogo encerrou uma 11ª rodada marcada pela disputa, no sábado, do 'El Clásico' em que o Real Madrid venceu por 2 a 1 em sua visita ao Barcelona.



O gigante da capital é líder com 28 pontos, os mesmos do Girona (2º), enquanto o Barça caiu para o quarto lugar (24 pontos), tirado do pódio pelo Atlético de Madrid (3º, 25 pontos), que no domingo venceu o Alavés (17º) por 2 a 1.



--- Resultados da 11ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:



- Sexta-feira:



Girona - Celta Vigo 1 - 0



- Sábado:



Almería - Las Palmas 1 - 2



Barcelona - Real Madrid 1 - 2



Mallorca - Getafe 0 - 0



Cádiz - Sevilla 2 - 2



- Domingo:



Betis - Osasuna 2 - 1



Rayo Vallecano - Real Sociedad 2 - 2



Athletic Bilbao - Valencia 2 - 2



Atlético de Madrid - Alavés 2 - 1



- Segunda-feira:



Granada - Villarreal 2 - 3



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 28 11 9 1 1 23 8 15



2. Girona 28 11 9 1 1 25 13 12



3. Atlético de Madrid 25 10 8 1 1 25 9 16



4. Barcelona 24 11 7 3 1 23 12 11



5. Real Sociedad 19 11 5 4 2 20 14 6



6. Athletic Bilbao 18 11 5 3 3 18 12 6



7. Rayo Vallecano 17 11 4 5 2 14 15 -1



. Betis 17 11 4 5 2 14 15 -1



9. Valencia 15 11 4 3 4 14 13 1



10. Las Palmas 14 11 4 2 5 8 10 -2



11. Osasuna 13 11 4 1 6 12 16 -4



12. Villarreal 12 11 3 3 5 15 18 -3



13. Getafe 12 11 2 6 3 13 16 -3



14. Sevilla 10 10 2 4 4 16 15 1



15. Cádiz 10 11 2 4 5 10 16 -6



16. Mallorca 9 11 1 6 4 12 16 -4



17. Alavés 9 11 2 3 6 9 16 -7



18. Celta Vigo 6 11 1 3 7 10 19 -9



19. Granada 6 11 1 3 7 17 28 -11



20. Almería 3 11 0 3 8 14 31 -17