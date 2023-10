Hamas divulga vídeo com três mulheres apresentadas como reféns

436

O movimento islamista palestino Hamas publicou, nesta segunda-feira (30), um vídeo com três mulheres, apresentadas como reféns mantidas na Faixa de Gaza desde seu ataque em território israelense, em 7 de outubro.



No vídeo de 76 segundos, divulgado pelos meios de comunicação do Hamas com o título "Um número de detidos sionistas envia uma mensagem a (Benjamin) Netanyahu e ao seu governo", três mulheres aparecem sentadas em cadeiras de plástico.



Uma delas, sentada no meio, pede ao primeiro-ministro israelense que conclua uma troca de prisioneiros com o Hamas para obter sua libertação.



Vários meios de comunicação israelenses publicaram uma captura de tela da gravação e informaram que não divulgariam o vídeo por considerar que são declarações impostas pelo grupo islamista.



Segundo o último balanço mais recente das autoridades israelenses, pelo menos 239 reféns sequestrados por comandos do Hamas no ataque em território israelense em 7 de outubro estariam em cativeiros na Faixa de Gaza.