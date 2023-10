Brasileiro tem perna amputada após ser atropelado pela polícia na Irlanda

436

João Henrique Thomaz Ferreira trabalha como entregador de aplicativo em Dublin e mora no país há cinco anos (foto: (Reprodução/X/@sheilathomaz))

O brasileiro João Henrique Tomaz Ferreira, 23 anos, foi atropelado por um carro da polícia em Dublin, na Irlanda, no sábado (28/10). O jovem estava caminhando a pé, na beira de uma rodovia, quando foi atingido. Ele teve a perna direita esmagada e precisou passar por uma cirurgia para a amputação do membro.

João Henrique é filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD). Pelas redes sociais, o político pediu orações pelo filho e agradeceu as manifestações de apoio. "Neste momento, como pai, peço a todos que orem pelo meu filho, para que ele encontre a força necessária e saia ainda mais forte desta situação", disse Anderson.

O jovem trabalha como entregador de aplicativo em Dublin e mora no país há cinco anos. João teria acionado a polícia para relatar que um amigo teve a moto roubada. Enquanto aguardava a chegada dos policiais, o brasileiro e outros dois amigos acompanhavam a localização que o rastreador da moto apontava.

O grupo chegou a sinalizar para a polícia onde estava o ladrão, mas um policial avançou com o carro contra João, que foi prensado em uma barreira metálica da pista.

Segundo o portal de notícias locais Irlanda.com , foi realizada uma perícia no local do acidente e por envolver um policial, o caso será investigado pela Comissão do Provedor de Justiça Garda Síochána, que é uma espécie de corregedoria.



A família, os amigos e os entregadores convidaram a comunidade brasileira que mora na Irlanda para participar, nesta segunda-feira (30/10), de uma manifestação pedindo justiça por João. Os manifestantes vão se reunir com cartazes e blusa branca.