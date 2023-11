Tanques israelenses avançam pela periferia da cidade de Gaza

436

Tanques israelenses avançaram nesta segunda-feira (30) por um bairro da periferia da cidade de Gaza, no norte do território palestino, de modo paralelo a uma intensificação dos bombardeios.



O Exército de Israel anunciou que bombardeou mais de 600 alvos nas últimas 24 horas, contra os 450 da véspera, um dos ataques mais intensos desde o início da guerra contra o movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro.



Os tanques israelenses iniciaram incursões na Faixa de Gaza na sexta-feira (27) e nesta segunda-feira avançaram até as proximidades do distrito de Zeitoun, na periferia da cidade de Gaza, afirmaram testemunhas.



"Bloquearam a estrada de Saladino e atiram contra qualquer veículo", declarou uma testemunha à AFP.



O Exército israelense alertou os quase 1,1 milhão de habitantes do norte da Faixa de Gaza para devem seguir para o sul, para evitar os bombardeios.



As forças israelenses intensificaram as operações terrestres contra o Hamas como parte de sua ofensiva contra o movimento palestino, que governa Gaza, após o ataque executado por milicianos contra o território de Israel em 7 de outubro.



O ataque do Hamas provocou mais de 1.400 mortes em Israel, segundo as autoridades do país, que também informaram que mais de 230 pessoas foram tomadas como reféns.



O ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza desde 2007, informou que os bombardeios israelenses mataram mais de 8.000 pessoas, a maioria civis e quase metade das vítimas menores de idade.