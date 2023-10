Acidente ferroviário na Índia deixa ao menos oito mortos

436

Ao menos oito pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas na noite deste domingo (29) na colisão de dois trens no sul da Índia, informaram autoridades citadas pela imprensa local.



O acidente foi causado por um descarrilamento entre os povoados de Alamanda e Kantakapalle, no estado de Andhra Pradesh, segundo a agência Press Trust of India.



Um policial informou que oito pessoas morreram e um funcionário ferroviário confirmou que entre 18 e 20 ficaram feridas, acrescentou a agência.



O premiê indiano, Narendra Modi, escreveu no X (antigo Twitter), que falou com o ministro de Ferrovias e que "envia suas condolências às famílias enlutadas e reza pela pronta recuperação dos feridos".



A Índia tem uma das maiores redes ferroviárias do mundo e sofreu vários acidentes ao longo dos anos. O pior foi em 1981, quando um trem descarrilou ao cruzar uma ponte no estado de Bihar e caiu no rio, deixando 800 mortos.