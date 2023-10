Atlético de Madrid vence Alavés e pula para 3º no Espanhol

436

O Atlético de Madrid assumiu a terceira posição do Campeonato Espanhol ao derrotar o Alavés por 2 a 1 neste domingo (29), pela 11ª rodada.



O jovem Rodrigo Riquelme abriu o placar (26') e Álvaro Morata ampliou ainda no primeiro tempo (45'+1), enquanto Ander Guevara (90'+6) descontou na reta final para os visitantes.



Com a vitória, o Atlético ultrapassou na tabela o Barcelona, que no sábado foi derrotado pelo líder Real Madrid por 2 a 1. O vice-líder é o surpreendente Girona.



"Precisamos manter este ritmo, não podemos parar de pisar no acelerador", disse em entrevista à plataforma Movistar+ o técnico do time 'colchonero', Diego Simeone.



Mais cedo, Rayo Vallecano e Real Sociedad empataram em Vallecas por 2 a 2, mesmo placar do duelo entre Athletic Bilbao e Valencia.



No primeiro jogo do dia, o Betis venceu o Osasuna por 2 a 1, com um dos gols marcado pelo atacante brasileiro Willian José (45'+1).



A 11ª rodada do Campeonato Espanhol termina na segunda-feira, com o jogo isolado entre Granada e Villarreal.



-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:



- Sexta-feira:



Girona - Celta Vigo 1 - 0



- Sábado:



Almería - Las Palmas 1 - 2



Barcelona - Real Madrid 1 - 2



Mallorca - Getafe 0 - 0



Cádiz - Sevilla 2 - 2



- Domingo:



Betis - Osasuna 2 - 1



Rayo Vallecano - Real Sociedad 2 - 2



Athletic Bilbao - Valencia 2 - 2



Atlético de Madrid - Alavés 2 - 1



- Segunda-feira:



(17h00) Granada - Villarreal



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 28 11 9 1 1 23 8 15



2. Girona 28 11 9 1 1 25 13 12



3. Atlético de Madrid 25 10 8 1 1 25 9 16



4. Barcelona 24 11 7 3 1 23 12 11



5. Real Sociedad 19 11 5 4 2 20 14 6



6. Athletic Bilbao 18 11 5 3 3 18 12 6



7. Rayo Vallecano 17 11 4 5 2 14 15 -1



. Betis 17 11 4 5 2 14 15 -1



9. Valencia 15 11 4 3 4 14 13 1



10. Las Palmas 14 11 4 2 5 8 10 -2



11. Osasuna 13 11 4 1 6 12 16 -4



12. Getafe 12 11 2 6 3 13 16 -3



13. Sevilla 10 10 2 4 4 16 15 1



14. Cádiz 10 11 2 4 5 10 16 -6



15. Mallorca 9 11 1 6 4 12 16 -4



. Villarreal 9 10 2 3 5 12 16 -4



17. Alavés 9 11 2 3 6 9 16 -7



18. Celta Vigo 6 11 1 3 7 10 19 -9



19. Granada 6 10 1 3 6 15 25 -10



20. Almería 3 11 0 3 8 14 31 -17