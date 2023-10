Hamas pede ação 'decisiva' do Egito para acelerar envio de ajuda a Gaza

436

Um alto dirigente do Hamas urgiu, neste domingo (29), o Egito a agir de forma "decisiva" para acelerar a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, alvo de bombardeios israelenses e onde a população carece de água, comida, combustível e medicamentos.



"O Egito não deve permanecer como espectador e se contentar em autorizar a entrada de ajuda em Gaza", declarou, por meio de nota, Musa Abu Marzouk, membro do birô político do movimento islamista palestino.



"Esperamos uma postura decisiva por parte do Egito, que permita a entrada de ajuda em Gaza o quanto antes", acrescentou.



O superpopuloso território palestino, onde mais de dois milhões de pessoas vivem em 362 km2, é alvo de bombardeios diários desde o ataque lançado pelo Hamas a Israel em 7 de outubro.



O ataque, o mais letal desde a fundação do Estado de Israel, em 1948, deixou mais de 1.400 mortos em território israelense, segundo o exército.



O Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas desde 2007, reporta mais de 8.000 pessoas mortas, civis em sua maioria, nos bombardeios israelenses, lançados em resposta ao ataque.



A Faixa de Gaza é submetida a um bloqueio israelense terrestre, marítimo e aéreo há 16 anos, ao que se soma, desde 9 de outubro, um "assédio total" do território.



Os comboios de ajuda humanitária só podem entrar em Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. Mas até agora, apenas cerca de 90 caminhões entraram no território palestino após um acordo negociado entre Estados Unidos e Egito.



O presidente americano, Joe Biden, falou neste domingo com seu contraparte egípcio, Abdel Fattah al Sissi e ambos "se comprometeram a acelerar de forma significativa a ajuda a Gaza a partir de hoje e de forma contínua", informou a Casa Branca.



O Egito, primeiro país árabe a estabelecer relações diplomáticas com Israel, em 1979, é um dos principais intermediários para a negociação de libertação dos 230 reféns retidos pelo Hamas em Gaza.