México revisa para 43 número de mortos por furacão Otis; desaparecidos são 36

436

Autoridades mexicanas confirmaram, neste domingo (29), mais quatro mortos na passagem do devastador furacão Otis pela cidade portuária de Acapulco (sul), elevando a 43 as vítimas fatais, enquanto os desaparecidos são 36.



Dos mortos, 33 são homens e 10 são mulheres, detalhou, por meio de mensagem nas redes sociais, Evelyn Salgado, governadora de Guerrero, onde fica o badalado balneário.



Em uma conversa por videochamada com o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a governadora disse que este balanço é "preliminar".



Obrador anunciou que irá para Acapulco neste domingo.



A contagem das vítimas tem sido lenta, pois o furacão colapsou os serviços de telecomunicações e energia elétrica, que vem sendo restabelecidas gradualmente durante o fim de semana.



Vários veículos de comunicação reportaram a descoberta de supostos corpos em diferentes pontos da cidade.



Otis, que atingiu Acapulco na madrugada de quarta-feira como furacão de categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson, também causou um rastro de destruição nesta cidade de quase 780.000 habitantes e que vive do turismo, deixando-a praticamente em ruínas.



"Estamos avançando na distribuição da ajuda humanitária, em fornecer o apoio pertinente e avançar na restauração dos serviços", escreveu Salgado na rede social X (antigo Twitter).



Depois da passagem de Otis, lojas e supermercados foram saqueados por moradores, desesperados por conseguir alimentos e água, embora também tenham sido registrados roubos de artigos diferentes.



A ajuda do governo e de organizações privadas começou a ser distribuída na tarde de sexta-feira, depois de o aeroporto de Acapulco ser habilitado. O tráfego nas rodovias vem sendo restabelecido pouco a pouco.



No entanto, o processo é lento e em muitos setores, moradores pedem ajuda e se organizam para limpar os destroços de suas lojas e casas.



O governo federal contabilizou mais de 10.000 casas com danos de diferentes níveis.



Segundo a consultoria Enki Research, especializada em catástrofes naturais, Otis causou danos estimados em cerca de 15 bilhões de dólares (pouco mais de 75 bilhões de reais).