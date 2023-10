Reféns: a angústia de familiares com avanço militar de Israel em Gaza

436

Grupo faz demonstração pedindo o retorno dos reféns feitos pelo Hamas (foto: BBC)

Familiares de reféns levados de Israel pelo Hamas estão demonstrando preocupação com o avanço militar israelense em Gaza. O Fórum de Famílias Desaparecidas disse que a noite em que as tropas se deslocaram para o norte de Gaza foi “a pior noite” até agora. Eles queixaram-se do impacto de uma operação terrestre no bem-estar dos cerca de 200 reféns ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que se encontrou com as famílias no sábado (28/10).



Netanyahu prometeu fazer todo o possível para trazê-los de volta para casa e disse que a recuperação dos reféns era parte central dos objetivos militares. Depis da reunião de Netanyahu com as famílias, o Hamas disse que Israel teria de libertar todos os prisioneiros palestinos para garantir a liberdade dos reféns.



Netanyahu disse que a ideia de um acordo de troca envolvendo reféns por prisioneiros foi discutida no gabinete de guerra israelense, mas se recusou a dar detalhes.



Os reféns foram feitos por homens armados do Hamas durante um ataque sem precedentes no sul de Israel, em 7 de outubro, no qual 1.400 pessoas foram mortas.



As pessoas que estão em cativeiro em Gaza incluem dezenas de crianças e idosos, bem como militares. Pelo menos 135 são estrangeiros ou com dupla nacionalidade, incluindo 54 tailandeses, 15 argentinos e dois britânicos, segundo o governo israelense.

O Hamas – que é considerado grupo terrorista por Israel, Reino Unido e outras potências – libertou até agora quatro reféns após mediação do Qatar e do Egito.

Duas idosas israelenses foram libertadas na segunda-feira e uma americana e a sua filha foram libertadas em 20 de outubro.

Antes da operação terrestre de sexta-feira à noite havia especulações de que as negociações mediadas pelo Qatar sobre outro acordo de libertação estavam indo bem.





Idosos e crianças pequenas estão entre identificados por parentes como tendo sido capturados pelo Hamas (foto: BBC)

Mas o porta-voz militar israelense Daniel Hagari disse no sábado que havia “um desejo deliberado do Hamas, de fazer exploração cínica, terrorismo psicológico e influenciar a nossa população que se encontra numa situação tão sensível”.

“O mais importante é que quando tivermos as informações, iremos fornecê-las”, acrescentou. “Retornar os reféns para casa é um esforço nacional supremo. E todas as nossas atividades, operacionais e de inteligência, visam atingir esse objetivo.”



A refém libertada Yocheved Lifschitz, uma idosa de 85 anos que foi sequestrada com o marido Oded no kibutz Nir Oz, disse a repórteres em Tel Aviv na terça-feira que ela "passou por um inferno".



Ela descreveu ter sido atingida por paus na viagem para Gaza e ser levada para uma enorme rede de túneis subterrâneos que “pareciam uma teia de aranha”. Lifschitz afirmou também que a maioria dos reféns estava sendo “bem tratada”.

Na quinta-feira, o porta-voz do braço militar do Hamas Abu Ubaida disse que cerca de 50 reféns foram mortos em ataques aéreos israelenses em Gaza.



Ele não forneceu provas e foi impossível para a BBC verificar a afirmação.

Mas os militares israelitas anunciaram que têm bombardeado os túneis do Hamas, então existe a possibilidade dos reféns terem sido atingidos.