Milhares de espanhóis protestam contra os planos de anistia para separatistas catalães

Dezenas de milhares de pessoas, muitas delas agitando bandeiras espanholas, participaram de um protesto em Madri neste domingo (29), convocado pelo partido de extrema direita Vox, contra uma proposta de anistia para os separatistas catalães.



Esta questão controversa está sendo negociada entre a esquerda e os partidos independentistas catalães, cujo apoio é essencial para que o socialista Pedro Sánchez obtenha a posse para um segundo mandato como presidente do governo espanhol.



A questão surgiu após as eleições gerais de 23 de julho, nas quais os socialistas ficaram em segundo lugar, atrás do Partido Popular (PP). Mas o PP, sem maioria absoluta, não conseguiu formar uma coalizão, abrindo assim caminho para a formação de um novo governo de esquerda.



Para continuar governando, Sánchez precisa do apoio parlamentar dos partidos independentistas catalães ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) e JxCat (Junts per Catalunya).



Esta última formação esteve por trás de uma tentativa fracassada de se separar da Catalunha em 2017, que mergulhou a Espanha na sua pior crise política em várias décadas, após a qual o seu líder Carles Puigdemont fugiu para a Bélgica para escapar da Justiça.



Muitos manifestantes denunciam que a anistia poderia beneficiar Puigdemont. "A Espanha não está à venda", "Não à Anistia", proclamavam as suas faixas na Plaza de Colón, entre gritos de "Puigdemont na prisão!".



Marcos Carbonell, um engenheiro de 37 anos, ficou indignado com as tentativas de Sánchez de se associar àqueles que querem "desmembrar a Espanha".



"É vergonhoso, nem tudo vale para permanecer no poder", disse à AFP durante o protesto, que segundo as autoridades mobilizou 100 mil pessoas. O Vox garantiu que eram mais, mas não forneceu uma estimativa precisa.



- "Traição" -



O líder do Vox, Santiago Abascal, alertou que Sánchez ameaça a unidade da Espanha, acusando-o de contemplar a anistia "para permanecer no poder".



"Que vergonha, que indignidade, que traição!", disse ele aos manifestantes.



O conservador PP, o principal partido da oposição, organizou o seu próprio protesto contra a anistia neste domingo em Málaga (sul), alegando que mais de 20.000 pessoas compareceram.



"Essa anistia não é negociada em nome da Espanha, é negociada em nome de Sánchez", declarou o seu líder Alberto Núñez Feijóo, acrescentando que todos os espanhóis deveriam poder votar o plano de anistia.



Esta é a quarta manifestação organizada pelo partido contra a anistia, depois das realizadas em Madri, Toledo (centro) e Santiago de Compostela, na região natal de Feijóo, Galiza (noroeste).



Uma anistia poderia beneficiar mais de 4.000 pessoas, na sua maioria funcionários menores e cidadãos comuns que ajudaram a organizar o referendo de 2017, proibido pelos tribunais, ou que participaram em protestos que terminaram mal, segundo o grupo independentista catalão Omnium Cultural.