Caio Bonfim é prata na marcha atlética do Pan de Santiago

O brasileiro Caio Bonfim conquistou neste domingo (29) a medalha de prata na marcha atlética dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, superado pelo equatoriano David Hurtado, que ficou com o ouro.



Hurtado cruzou a linha de chegada em 1h19m20s, enquanto Caio fez o tempo de 1h19m24s. O terceiro colocado foi o mexicano Andrés Olivas (1h19m56), que fechou o pódio e levou com a medalha de bronze.



A prova começou marcada pela polêmica após a vitória da peruana Kimberly García na marcha de 20 km feminina, cujos tempos foram anulados por um erro de medição no percurso, corrigido posteriormente para a corrida masculina.



Esta foi a terceira medalha de Caio Bonfim em Jogos Pan-Americanos, depois de levar o bronze em Toronto 2015 e a prata Lima 2019.



Em mundiais, o brasileiro tem dois bronzes: em Londres 2017 e Budapeste 2023.



-- Marcha atlética masculina - 20 km:



1. David Alexander Hurtado (EQU) - ouro



2. Caio Bonfim (BRA) - prata



3. Andrés Olivas (MEX) - bronze