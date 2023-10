436

A presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Mirjana Spoljaric, pediu, neste sábado (28), que o mundo aja diante do "intolerável nível de sofrimento humano" na Faixa de Gaza, bombardeada por Israel.



"Trata-se de um fracasso catastrófico que o mundo não deve tolerar", disse Spoljaric, depois de Israel anunciar que a guerra contra o movimento islamista palestino Hamas no território havia entrado "em uma nova fase".