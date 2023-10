436

O Brasil conquistou uma medalha de prata inédita no beisebol dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, após perder a final para a Colômbia neste sábado (28) por 9x1.



O bronze ficou com o México, que mais cedo derrotou o Panamá por 10x2.



Esta é a segunda vez que a Colômbia sobe ao pódio do beisebol, depois de ficar com o bronze em casa, no Pan de Cali-1971.



Fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o beisebol é um dos esportes clássicos nos Pan-Americanos. Cuba é a maior vencedora com 12 das 18 medalhas de ouro disputadas, dez delas ganhadas de forma consecutiva, entre Cali-1971 e Rio de Janeiro-2007.