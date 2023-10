436

Os soldados israelenses continuaram as suas operações terrestres na Faixa de Gaza na noite deste sábado (28), depois de realizarem vários ataques na sexta-feira, anunciou o Exército.



"Desde sexta-feira à noite, uma força combinada de tanques, engenheiros e infantaria tem operado no terreno no norte da Faixa de Gaza", disse um comunicado militar de Israel.