Um obus atingiu neste sábado (28) o quartel-general da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), informou um porta-voz da organização, no segundo incidente deste tipo desde a intensificação do fogo cruzado na fronteira israelense-libanesa.



"Um projétil atingiu o interior da base' em Naqoura, no sul do país, disse Andrea Tenenti, porta-voz da Finul no Líbano, acrescentando que não houve vítimas, mas que deixou danos, e que a Finul tenta descobrir quem realizou o disparo.