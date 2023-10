Grupo EI reivindica ataque contra shopping center no Afeganistão

436

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou, nesta sexta-feira (27), um atentado que matou quatro pessoas ontem em um shopping center de Cabul, a capital do Afeganistão.



"Os combatentes do EI conseguiram introduzir um pacote-bomba em um local onde os xiitas se reúnem", informou a organização sunita em um comunicado.



A explosão ocorreu em Dasht-e-Barchi, bairro povoado principalmente pela comunidade xiita Hazara, segundo o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran.



Zadran apresentou um novo balanço de quatro mortos e sete feridos.



O grupo jihadista atacou um clube de boxe dentro do centro comercial, informou à AFP uma organização local.



"A explosão foi extraordinariamente forte. As paredes e portas metálicas caíram. Vidros e janelas ficaram quebrados", declarou Sultan Ali Amiri, de 26 anos, um instrutor do clube que não estava presente no momento do impacto.



"Houve muita destruição, sacos de boxe e quase tudo está destruído", acrescentou.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam um incêndio no clube, com luvas de boxe espalhadas entre os pedaços de vidro no chão.



As autoridades talibãs do Afeganistão afirmam garantir a segurança do país, mas, nos últimos anos, houve dezenas de ataques contra civis.



A maioria deles foi reivindicada pelo Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), braço local do grupo jihadista.



Centenas de pessoas morreram ou ficaram feridas nesses ataques, que têm como principais alvos as minorias religiosas xiita, sufista e sikh, além de cidadãos ou interesses estrangeiros e os próprios talibãs.