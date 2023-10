Tottenham vence em sua visita ao Crystal Palace e se consolida na liderança

436

O Tottenham venceu por 2 a 1 em sua visita ao vizinho Crystal Palace e garantiu a permanência na liderança da Premier League, nesta sexta-feira (27), no jogo que abriu a 10ª rodada do campeonato.



Os 'Spurs' continuam invictos nesta edição da competição (com 8 vitórias e 2 empates) e somam 26 pontos. O time tem agora cinco pontos a mais que Manchester City e Arsenal, enquanto aguarda os jogos deste fim de semana.



No primeiro tempo, o Crystal Palace conteve o Tottenham, que não conseguiu dar um chute na direção do gol. Mas tudo mudou no segundo tempo para os jogadores comandados pelo técnico australiano Ange Postecoglu, que aos poucos foram impondo a sua superioridade.



O caminho do triunfo foi aberto com um gol contra de Joel Ward, no início do segundo tempo (53').



O Tottenham aumentou 13 minutos depois graças ao sul-coreano Son Heung-min, após um passe de Brennan Johnson (66').



Nos acréscimos, Jordan Ayew reduziu para o Crystal Palace (90+4'), mas não houve tempo para uma verdadeira reação.



"Mostramos muita disciplina e estamos focados. Estou muito feliz com o esforço dos meus jogadores", comemorou Postecoglou.



"É uma equipe organizada, sabíamos que tínhamos que ter paciência. Foi uma forma diferente de vencer", observou.



O Crystal Palace permanece em décimo primeiro lugar, com 12 pontos.



A vitória do Tottenham acrescenta uma dose significativa de pressão aos demais favoritos do campeonato inglês.



O Manchester City, segundo com quatro pontos a menos, tem um jogo difícil neste domingo: visita o Manchester United (8º) no clássico da cidade.



O Arsenal (3º), também quatro pontos atrás do líder, terá um duelo teoricamente mais fácil, neste sábado, em casa, contra o último colocado, o Sheffield United.



O Liverpool, quarto colocado e a seis pontos da liderança, recebe o Nottingham Forest (15º) em Anfield, no domingo.



--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Crystal Palace - Tottenham 1 - 2



- Sábado:



(08h30) Chelsea - Brentford



(11h00) AFC Bournemouth - Burnley



Arsenal - Sheffield United



(13h30) Wolverhampton - Newcastle



- Domingo:



(10h00) West Ham - Everton



(11h00) Aston Villa - Luton Town



Brighton - Fulham



Liverpool - Nottingham



(12h30) Manchester United - Manchester City



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Tottenham 26 10 8 2 0 22 9 13



2. Manchester City 21 9 7 0 2 19 7 12



3. Arsenal 21 9 6 3 0 18 8 10



4. Liverpool 20 9 6 2 1 20 9 11



5. Aston Villa 19 9 6 1 2 23 13 10



6. Newcastle 16 9 5 1 3 24 9 15



7. Brighton 16 9 5 1 3 22 18 4



8. Manchester United 15 9 5 0 4 11 13 -2



9. West Ham 14 9 4 2 3 16 16 0



10. Chelsea 12 9 3 3 3 13 9 4



11. Crystal Palace 12 10 3 3 4 8 13 -5



12. Wolverhampton 11 9 3 2 4 11 15 -4



13. Fulham 11 9 3 2 4 8 15 -7



14. Brentford 10 9 2 4 3 14 12 2



15. Nottingham 10 9 2 4 3 10 12 -2



16. Everton 7 9 2 1 6 9 14 -5



17. Luton Town 5 9 1 2 6 8 17 -9



18. Burnley 4 9 1 1 7 7 23 -16



19. AFC Bournemouth 3 9 0 3 6 6 20 -14



20. Sheffield United 1 9 0 1 8 7 24 -17