Grupo EI reivindica ataque contra shopping center no Afeganistão

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou, nesta sexta-feira (27), um atentado que matou quatro pessoas na véspera em um shopping center de Cabul, capital afegã.



"Os combatentes do EI conseguiram introduzir um pacote-bomba em um local onde os xiitas se reúnem", informou a organização sunita em um comunicado.



A explosão ocorreu em Dasht-e-Barchi, bairro povoado principalmente pela comunidade xiita Hazara, segundo o porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran.



Zadran reportou um novo balanço de quatro mortos e sete feridos.



O grupo jihadista atacou uma academia de ginástica dentro do centro comercial, informou à AFP uma organização local.



As autoridades talibãs afegãs afirmam garantir a segurança do país, mas nos últimos anos, houve dezenas de ataques contra civis.



A maioria foi reivindicada pelo EI-K, braço local do grupo Estado Islâmico.



Centenas de pessoas morreram ou ficaram feridas nestes ataques, que têm como alvo principalmente contra minorias religiosas xiitas, sufitas e sikh, estrangeiros ou interesses estrangeiros, além dos próprios talibãs.