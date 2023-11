Bia Soares é ouro no boxe do Pan; Tatiana Chagas fica com a prata na categoria até 54 kg

436

A boxeadora brasileira Beatriz Soares conquistou a medalha de ouro com grande exibição na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.



Após um primeiro round equilibrado, Bia assumiu o comando e acabou vencendo por decisão unânime.



Os boxeadores brasileiros tiveram grandes apresentações no Pan de Santiago, com presença em nove das treze categorias masculina e feminina.



Em outra final disputada entre Brasil e Colômbia, a brasileira Tatiana Chagas foi derrotada pela colombiana Yeni Arias na categoria até 54 kg e ficou com a medalha de prata.



Arias, de 32 anos, levou o primeiro ouro do boxe no Pan com a vitória por decisão dividida.



As duas já haviam conquistado, ao serem finalistas, suas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.



No masculino o americano Jahmal Harvey derrotou o cubano Saidel Horta e levou o ouro na categoria até 57 kg.



O brasileiro Luiz Oliveira ficou com o bronze, assim como o dominicano José Luis de los Santos.



- 60 kg feminino:



1. Beatriz Soares (BRA)



2. Angie Valdés (COL)



3. María Palacios (EQU) - bronze



Jajaira González (EUA) - bronze



- 54 kg feminino:



1. Yeni Arias (COL) - ouro



2. Tatiana Chagas (BRA) - prata



3. Johana Gómez (VEN) - bronze



Denisse Bravo (CHI) - bronze



- 57 kg masculino:



1. Jahmal Harvey (EUA) - ouro



2. Saidel Horta (CUB) - prata



3. Luiz Oliveira (BRA) - bronze



José Luis de los Santos (DOM) - bronze