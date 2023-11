Rússia afirma ter desmantelado rede ucraniana em território ocupado

436

Os serviços de segurança russos (FSB) declararam, nesta sexta-feira (27), que desmantelaram uma rede de "agentes" ucranianos que atuavam na região ocupada de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, em uma operação em que um deles morreu.



Em um comunicado, o FSB afirmou que "pôs fim às atividades de três grandes grupos de agentes, coordenados pela Inteligência militar ucraniana para recolher informações e exercer influência psicológica sobre os habitantes da região".



Eles são acusados de incitar os moradores locais a "reunir e transmitir informações sobre a localização e movimentos de militares russos, equipamentos militares e outros dados" por meio da imprensa e do canal Telegram.



"Cidadãos ucranianos e russos envolvidos nestas atividades ilegais foram detidos por agentes de segurança", continuou o FSB, que afirma que um dos suspeitos "resistiu com armas e foi morto por disparos de retaliação".



Redes de informantes, agentes e membros da resistência foram estabelecidas no sul da Ucrânia para enfraquecer a ocupação russa.