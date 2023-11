Felipe Wu é bronze no tiro esportivo nos Jogos Pan-Americanos de Santiago

436

O brasileiro Felipe Wu conquistou a medalha de bronze na final da pistola de ar 10m desta quinta-feira (26), nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. O ouro ficou com o canadense Tugrul Ozer e a prata com o americano James Hall.



Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio-2016 e ouro no Pan de Toronto-2015, Felipe Wu se mostrou satisfeito com seu desempenho. "A final foi difícil no começo, o tiro não estava entrando, fiquei meio nervoso, mas consegui me concentrar e sair com essa medalha, o que é muito bacana", analisou Wu em entrevista divulgada no site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).



O outro brasileiro que participou da prova, Philipe Chateaubrian, terminou em quarto.



No feminino, a guatemalteca Adriana Ruano conquistou o segundo ouro para seu país, que compete como equipe independente, ao vencer o tiro ao alvo. Ruano foi acompanhada no pódio por Ana Soto, também da Guatemala, enquanto o bronze ficou com a americana Rachel Tozier.



No Pan de Santiago-2023, os atletas guatemaltecos participam como atletas independentes (EAI) e sob a bandeira neutra da Panam Sports, devido a uma sanção imposta em 2022 pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao comitê local.



Também nesta quinta-feira, a mexicana Alejandra Zavala conquistou o ouro na prova de pistola de ar 10 metros, seguida pela americana Alexis Lagan (prata) e pela equatoriana Diana Durango (bronze). Esta foi a segunda medalha de ouro de Zavala, de 29 anos, que já havia vencido na categoria pistola 25 metros.



O quadro de medalhas é dominado pelos Estados Unidos, que somam cinco ouros, seguidos pelo México, com três títulos.



O tiro no Pan se encerra nesta sexta-feira com as últimas três finais, pistola de ar por equipes mistas, carabina 3x20 masculina e trap masculina.



- Pistola de ar 10m masculino:



1. Tugrul Ozer (CAN) - ouro



2. James Hall (EUA) - prata



3. Felipe Wu (BRA) - bronze



- Pistola de ar 10m feminino:



1. Alejandra Zavala (MEX) - ouro



2. Alexis Lagan (EUA) - prata



3. Diana Durango (EQU) - bronze



- Trap feminino:



1. Adriana Ruano (EAI) - ouro



2. Ana Soto (EAI) - prata



3. Rachel Tozier (EUA) - bronze