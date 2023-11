Líderes da UE discutem 'pausas' humanitárias na Faixa de Gaza

436

Os governantes dos países da União Europeia (UE) iniciaram, nesta quinta-feira (26), uma cúpula de dois dias, em busca de uma formulação de unidade sobre a melhor forma de levar ajuda humanitária para a população civil na Faixa de Gaza.



Após o ataque do grupo islamista Hamas em território israelense em 7 de outubro, Israel iniciou uma operação de represália contra a Faixa de Gaza, onde um número elevado de mortes de civis provoca preocupação na comunidade internacional.



A UE já divulgou um documento em que expressa apoio explícito ao direito de Israel à autodefesa, mas com respeito ao direito internacional, em particular à proteção dos civis.



Diante da situação dramática em Gaza, os líderes pretendem garantir que os palestinos desta região recebam ajuda humanitária urgente e negociam um texto de consenso sobre uma interrupção das hostilidades.



A versão mais recente no rascunho das conclusões do encontro de cúpula, ao qual a AFP teve acesso, pede a implementação de "corredores humanitários e pausas", para proteger a população civil.



Uma versão anterior do texto mencionava a necessidade de uma "pausa humanitária" para que a ajuda consiga chegar aos civis palestinos.



A ONU já defendeu um "cessar-fogo", mas fontes diplomáticas afirmaram que, no atual cenário, a Alemanha apresentou a ideia de mencionar "janelas" humanitárias, no plural.



Um funcionário de alto escalão da UE disse na quarta-feira que "as letras, as vírgulas e o idioma importam, e é assim que os acordos são alcançados".



Ao chegar à reunião, o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez, manifestou-se a favor de um "cessar-fogo".



"Gostaria de ver um cessar-fogo para fins humanitários. Mas se não tivermos condições para isso, pelo menos uma pausa humanitária para canalizar toda a ajuda", disse.



O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que os líderes discutirão "como assegurar que haja o acesso humanitário. Acreditamos que os civis devem ser protegidos sempre e em qualquer lugar".



Já o primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, declarou que seu país "insistirá em que devemos ter um cessar-fogo em Gaza, uma oportunidade para levar ajuda humanitária" e retirar cidadãos da UE do território palestino.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse, por sua vez, que tem certeza de que "as forças israelenses vão seguir as regras do direito internacional".



Seu homólogo austríaco, Karl Nehammer, analisou que "fantasias sobre tréguas, cessar-fogo, etc., têm o efeito de fortalecer o Hamas".



- Ucrânia na agenda -



A reunião não deve abordar apenas a crise entre Israel e o Hamas, ou a situação humanitária dramática em Gaza. O encontro também revisará, novamente, o cenário na Ucrânia, onde os combates prosseguem desde o início da ofensiva da Rússia.



A discussão acontece em um momento no qual a crise no Congresso dos Estados Unidos já despertou dúvidas sobre a sustentabilidade da ajuda militar de Washington a Kiev.



Na terça-feira, Scholz prometeu que o apoio à Ucrânia "não será afetado de forma alguma pelo fato de, desde as horríveis horas da manhã de 7 de outubro, nos concentrarmos em Israel e no Oriente Médio".



Nesse sentido, os chefes de Estado e de Governo do bloco agora analisam as possibilidades reais de utilizar fundos russos congelados da UE para a reconstrução da Ucrânia.



O governo da Eslováquia anunciou nesta quinta-feira que interromperá a ajuda militar à Ucrânia.



O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, participou por videoconferência de parte da cúpula e agradeceu ao apoio e corroborou os esforços para "prevenir que um incêndio ainda maior se instale no Oriente Médio".



A agenda da cúpula inclui, ainda, discussões sobre as tensões entre Sérvia e Kosovo, assim como a crise entre Armênia e Azerbaijão e a política migratória comum.