Uma canção inédita dos Beatles, mixada e masterizada com a ajuda de Inteligência Artificial, será lançada em 2 de novembro, mais de 53 anos após a separação do quarteto, anunciaram nesta quinta-feira (26) os dois ex-integrantes do grupo britânico Paul McCartney e Ringo Starr.



"Now and Then" foi produzida a partir de uma demo gravada nos anos 1970 por John Lennon e que foi entregue após sua morte pela viúva Yoko Ono aos demais integrantes do grupo.