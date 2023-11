Turquia eleva taxa básica de juros a 35%, maior nível desde 2003

436

O Banco Central da Turquia elevou nesta quinta-feira (26) a taxa básica de juros pelo quinto mês consecutivo, a 35%, o maior nível desde que Recep Tayyip Erdogan chegou ao poder.



A taxa ficou cinco pontos acima do nível em vigor no mês passado, com o objetivo de "continuar o ajuste monetário para iniciar o processo de desinflação o mais rápido possível", informou um comunicado.



Desde as eleições em maio e a recondução ao poder do presidente Recep Tayyip Erdogan, a nova equipe à frente do Banco Central e do Ministério da Economia aumentou a principal taxa de juros de 8,5% para 35%, na tentativa de reduzir a inflação.



No mês passado, a inflação passou de 60% em termos anuais, segundo estatísticas oficiais.