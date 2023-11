Defensor do direito de meninas à educação é solto no Afeganistão

436

Um defensor afegão do direito das meninas à educação em seu país foi libertado nesta quinta-feira (26), sete meses após sua detenção pelas autoridades talibãs em Cabul, disse sua família.



Matiullah Wesa, fundador e presidente da organização Pen Path, "foi libertado" e "está a caminho de casa", disse à AFP seu irmão, Ataulá Wesa, que ainda não tem informações sobre seu estado de saúde.



Wesa foi preso no final de março, na capital, "por suas atividades no setor educacional", explicou sua família.



Apesar da proibição das escolas de Ensino Médio para as meninas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) continuou a visitar zonas remotas para conscientizar a população sobre a importância da educação dessas meninas.



O Afeganistão é o único país do mundo, onde a educação das mulheres é proibida depois do ensino fundamental.



As adolescentes foram expulsas das escolas de ensino médio pelos talibãs, que regressaram ao poder em agosto de 2021. O acesso à universidade também está vetado às mulheres.